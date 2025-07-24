Dövizler / NMIH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NMIH: NMI Holdings Inc
39.46 USD 0.07 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NMIH fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.13 ve Yüksek fiyatı olarak 40.06 aralığında işlem gördü.
NMI Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMIH haberleri
- Here's Why NMI Holdings (NMIH) is a Strong Value Stock
- Why Is Palomar (PLMR) Up 8.9% Since Last Earnings Report?
- NMI Holdings Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock Now?
- NMI Holdings (NMIH) Up 6.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- RLI Lags Industry, Trades at Premium: How to Play the Stock
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- MCY Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: What's Next?
- Arch Capital Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Miami International Holdings surges in NYSE debut following upsized IPO
- NMI Holdings (NMIH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- NMI Holdings (NMIH) Q2 Revenue Up 7%
- NMI Holdings Q2 Earnings & Revenues Top Estimates on Higher Premiums
- NMI Holdings, Inc. (NMIH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NMI Holdings (NMIH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Earnings call transcript: NMI Holdings beats Q2 2025 earnings expectations
- NMI Holdings (NMIH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- NMI Holdings earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- What's in the Cards for Unum Group This Earnings Season?
- What's in the Cards for Arch Capital This Earnings Season?
Günlük aralık
39.13 40.06
Yıllık aralık
31.90 43.20
- Önceki kapanış
- 39.39
- Açılış
- 39.39
- Satış
- 39.46
- Alış
- 39.76
- Düşük
- 39.13
- Yüksek
- 40.06
- Hacim
- 924
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- 1.18%
- 6 aylık değişim
- 9.31%
- Yıllık değişim
- -4.59%
21 Eylül, Pazar