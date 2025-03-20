КотировкиРазделы
NEUE: NeueHealth Inc

6.68 USD 0.09 (1.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEUE за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.68, а максимальная — 6.89.

Следите за динамикой NeueHealth Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NEUE

Дневной диапазон
6.68 6.89
Годовой диапазон
3.80 7.64
Предыдущее закрытие
6.77
Open
6.89
Bid
6.68
Ask
6.98
Low
6.68
High
6.89
Объем
7
Дневное изменение
-1.33%
Месячное изменение
-0.89%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
21.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.