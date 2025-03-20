Валюты / NEUE
NEUE: NeueHealth Inc
6.68 USD 0.09 (1.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEUE за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.68, а максимальная — 6.89.
Следите за динамикой NeueHealth Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.68 6.89
Годовой диапазон
3.80 7.64
- Предыдущее закрытие
- 6.77
- Open
- 6.89
- Bid
- 6.68
- Ask
- 6.98
- Low
- 6.68
- High
- 6.89
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- -0.89%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- 21.01%
