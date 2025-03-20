Währungen / NEUE
NEUE: NeueHealth Inc
6.75 USD 0.11 (1.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEUE hat sich für heute um 1.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.59 bis zu einem Hoch von 6.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die NeueHealth Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.59 6.79
Jahresspanne
3.80 7.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.64
- Eröffnung
- 6.59
- Bid
- 6.75
- Ask
- 7.05
- Tief
- 6.59
- Hoch
- 6.79
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 1.66%
- Monatsänderung
- 0.15%
- 6-Monatsänderung
- 1.05%
- Jahresänderung
- 22.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K