Valute / NEUE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NEUE: NeueHealth Inc
6.75 USD 0.11 (1.66%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEUE ha avuto una variazione del 1.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.59 e ad un massimo di 6.79.
Segui le dinamiche di NeueHealth Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.59 6.79
Intervallo Annuale
3.80 7.64
- Chiusura Precedente
- 6.64
- Apertura
- 6.59
- Bid
- 6.75
- Ask
- 7.05
- Minimo
- 6.59
- Massimo
- 6.79
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 1.66%
- Variazione Mensile
- 0.15%
- Variazione Semestrale
- 1.05%
- Variazione Annuale
- 22.28%
21 settembre, domenica