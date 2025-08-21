Валюты / MASI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MASI: Masimo Corporation
143.00 USD 2.72 (1.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MASI за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.73, а максимальная — 145.71.
Следите за динамикой Masimo Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MASI
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Should You Continue to Hold Integra Stock in Your Portfolio Now?
- Is it a Prudent Move to Retain MYGN Stock in Your Portfolio Now?
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Here's Why You Should Add PAHC Stock to Your Portfolio Right Now
- ILMN Stock to Gain From the Launch of Illumina Protein Prep Assay
- Should You Hold Onto Globus Medical Stock in Your Portfolio for Now?
- Is it the Right Time to Add CRL Stock to Your Portfolio Now?
- New Strong Buy Stocks for September 4th
- QIAGEN Stock May Benefit From the US Clearance of QIAstat-Dx Rise
- Is it Worth Retaining ResMed Stock in Your Portfolio Now?
- Charles River Stock May Benefit From Joining EASYGEN Consortium
- Is it Apt to Hold Bio-Rad Stock in Your Portfolio Now?
- Bet on 5 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Here is Why Growth Investors Should Buy Masimo (MASI) Now
- Why Masimo (MASI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Consumer Tech News (August 18–August 22): Powell Turns Dovish As Walmart, Target Earnings Steer Sentiment, While AI Hangover Hits Palantir - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.85%
- Apple stock price target lowered to $226 from $230 at Loop Capital
Дневной диапазон
141.73 145.71
Годовой диапазон
131.60 194.88
- Предыдущее закрытие
- 145.72
- Open
- 145.16
- Bid
- 143.00
- Ask
- 143.30
- Low
- 141.73
- High
- 145.71
- Объем
- 1.443 K
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- 4.38%
- 6-месячное изменение
- -14.65%
- Годовое изменение
- 6.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.