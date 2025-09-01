Dövizler / MASI
MASI: Masimo Corporation
140.43 USD 2.57 (1.80%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MASI fiyatı bugün -1.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.20 ve Yüksek fiyatı olarak 143.23 aralığında işlem gördü.
Masimo Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
140.20 143.23
Yıllık aralık
131.60 194.88
- Önceki kapanış
- 143.00
- Açılış
- 143.00
- Satış
- 140.43
- Alış
- 140.73
- Düşük
- 140.20
- Yüksek
- 143.23
- Hacim
- 959
- Günlük değişim
- -1.80%
- Aylık değişim
- 2.50%
- 6 aylık değişim
- -16.18%
- Yıllık değişim
- 4.63%
21 Eylül, Pazar