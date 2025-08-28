Währungen / MASI
MASI: Masimo Corporation
143.00 USD 1.77 (1.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MASI hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.57 bis zu einem Hoch von 144.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Masimo Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MASI News
Tagesspanne
140.57 144.02
Jahresspanne
131.60 194.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 141.23
- Eröffnung
- 141.97
- Bid
- 143.00
- Ask
- 143.30
- Tief
- 140.57
- Hoch
- 144.02
- Volumen
- 1.278 K
- Tagesänderung
- 1.25%
- Monatsänderung
- 4.38%
- 6-Monatsänderung
- -14.65%
- Jahresänderung
- 6.55%
