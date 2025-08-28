KurseKategorien
MASI: Masimo Corporation

143.00 USD 1.77 (1.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MASI hat sich für heute um 1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.57 bis zu einem Hoch von 144.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Masimo Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
140.57 144.02
Jahresspanne
131.60 194.88
Vorheriger Schlusskurs
141.23
Eröffnung
141.97
Bid
143.00
Ask
143.30
Tief
140.57
Hoch
144.02
Volumen
1.278 K
Tagesänderung
1.25%
Monatsänderung
4.38%
6-Monatsänderung
-14.65%
Jahresänderung
6.55%
