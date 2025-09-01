통화 / MASI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MASI: Masimo Corporation
140.43 USD 2.57 (1.80%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MASI 환율이 오늘 -1.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 140.20이고 고가는 143.23이었습니다.
Masimo Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MASI News
- All You Need to Know About Masimo (MASI) Rating Upgrade to Strong Buy
- Is it a Prudent Move to Retain ALC Stock in Your Portfolio Now?
- Is it the Right Time to Retain Abbott Stock in Your Portfolio?
- Baxter Stock Slips Despite Latest Launch to Boost Patient Monitoring
- Alcon's UNITY VCS Shows Superior Efficiency in Studies, Stock Up
- Here's Why Masimo (MASI) is a Strong Growth Stock
- LH Stock Rises on Acquisition of BioReference Health's Select Assets
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Should You Continue to Hold Integra Stock in Your Portfolio Now?
- Is it a Prudent Move to Retain MYGN Stock in Your Portfolio Now?
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Here's Why You Should Add PAHC Stock to Your Portfolio Right Now
- ILMN Stock to Gain From the Launch of Illumina Protein Prep Assay
- Should You Hold Onto Globus Medical Stock in Your Portfolio for Now?
- Is it the Right Time to Add CRL Stock to Your Portfolio Now?
- New Strong Buy Stocks for September 4th
- QIAGEN Stock May Benefit From the US Clearance of QIAstat-Dx Rise
- Is it Worth Retaining ResMed Stock in Your Portfolio Now?
- Charles River Stock May Benefit From Joining EASYGEN Consortium
일일 변동 비율
140.20 143.23
년간 변동
131.60 194.88
- 이전 종가
- 143.00
- 시가
- 143.00
- Bid
- 140.43
- Ask
- 140.73
- 저가
- 140.20
- 고가
- 143.23
- 볼륨
- 959
- 일일 변동
- -1.80%
- 월 변동
- 2.50%
- 6개월 변동
- -16.18%
- 년간 변동율
- 4.63%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K