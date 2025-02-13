Валюты / LQDT
LQDT: Liquidity Services Inc
28.05 USD 0.44 (1.59%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LQDT за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.33, а максимальная — 28.06.
Следите за динамикой Liquidity Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LQDT
- Liquidity Services at Midwest Ideas: Strategic Growth and Expansion
- Liquidity Services Q3 2025 slides: revenue jumps 28% despite market skepticism
- LQDT Reports Earnings
- Liquidity Services earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Clayton County, GA Achieves $1 Million in Online Surplus Sales Through GovDeals Partnershi
- Liquidity Services Appoints Paul J. Hennessy to its Board of Directors
- The State of Iowa Conducts Online Surplus Sale with GovDeals
- BitVault Raises $2M from GSR, Gemini, and Auros to Launch BTC-Backed Money
- The City of Bentonville, AR Renews Partnership with GovDeals to Sell Surplus Properties
- Liquidity Services to Present at the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference
- Top 3 Industrial Stocks That May Rocket Higher This Month - Copart (NASDAQ:CPRT), Liquidity Services (NASDAQ:LQDT)
- New York State Partners with GovDeals to Auction 2001 Bell 430 Police Helicopter
- Elko County’s Latest Virtual Tax Sale on Bid4Assets Results in Nearly 200 Properties Sold
- Miami-Dade County expands online surplus auctions
- Jefferson County Public Schools Department Offers Daycare Building in First-Ever Online Auction on GovDeals
- Liquidity Services Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
- Maplebear Stock Sees Relative Strength Rating Rise To 83
- 3 Small to Large-Cap Stocks Poised for Long-Term Greatness - TipRanks.com
- Meta Platforms Among Half Dozen In Stock Spotlight: Watch IBD 50, Big Cap 20, Other Top IBD Screens
- DoorDash Delivers Big Gains, Joins Top Stocks List: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- AngloGold In Buy Zone, On Best Stocks List: Check Out Stock Spotlight, IBD 50, Other IBD Watchlists
- Rambus Rambo's Its Way Onto IBD Top Stocks List: Check Out IBD 50, Sector Leaders, Others
- AppLovin Getting Lots Of Love From Investors: Check It And Other Top Stocks Out On The IBD 50, Big Cap 20, Other Lists
Дневной диапазон
27.33 28.06
Годовой диапазон
21.23 38.92
- Предыдущее закрытие
- 27.61
- Open
- 27.61
- Bid
- 28.05
- Ask
- 28.35
- Low
- 27.33
- High
- 28.06
- Объем
- 547
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 6.74%
- 6-месячное изменение
- -11.74%
- Годовое изменение
- 24.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.