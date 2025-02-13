Währungen / LQDT
LQDT: Liquidity Services Inc
28.27 USD 0.03 (0.11%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LQDT hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.27 bis zu einem Hoch von 28.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liquidity Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.27 28.59
Jahresspanne
21.23 38.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.24
- Eröffnung
- 28.32
- Bid
- 28.27
- Ask
- 28.57
- Tief
- 28.27
- Hoch
- 28.59
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 7.57%
- 6-Monatsänderung
- -11.04%
- Jahresänderung
- 24.98%
