Валюты / LFVN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LFVN: Lifevantage Corporation
10.71 USD 0.03 (0.28%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFVN за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.52, а максимальная — 10.84.
Следите за динамикой Lifevantage Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LFVN
- Директор Lifevantage Бейндорф продает акции на $49 тыс.
- Beindorff, Lifevantage director, sells $49k in stock
- LifeVantage Corporation (LFVN) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:LFVN)
- LifeVantage: Downgrading On Disappointing Results And Outlook - Hold (NASDAQ:LFVN)
- LifeVantage Posts 13% Revenue Gain in Q4
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- LifeVantage Corporation (LFVN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Lifevantage shares tumble as fourth quarter revenue misses estimates
- Lifevantage earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- LifeVantage to acquire microbiome company LoveBiome
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- LifeVantage reports 200% GLP-1 increase in MindBody system trials
- Lifevantage CFO Aure sells $36k in shares
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- LifeVantage: Post-Earnings Sell-Off Provides Buying Opportunity
- LifeVantage Corporation (LFVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.52 10.84
Годовой диапазон
9.83 27.38
- Предыдущее закрытие
- 10.68
- Open
- 10.70
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Low
- 10.52
- High
- 10.84
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- -17.36%
- 6-месячное изменение
- -29.40%
- Годовое изменение
- -11.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.