Währungen / LFVN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LFVN: Lifevantage Corporation
10.77 USD 0.13 (1.19%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFVN hat sich für heute um -1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.65 bis zu einem Hoch von 10.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lifevantage Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFVN News
- Lifevantage: Director Beindorff veräußert Aktien im Wert von rund 49.000 $
- Beindorff, Lifevantage director, sells $49k in stock
- LifeVantage Corporation (LFVN) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:LFVN)
- LifeVantage: Downgrading On Disappointing Results And Outlook - Hold (NASDAQ:LFVN)
- LifeVantage Posts 13% Revenue Gain in Q4
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- LifeVantage Corporation (LFVN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Lifevantage shares tumble as fourth quarter revenue misses estimates
- Lifevantage earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- LifeVantage to acquire microbiome company LoveBiome
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- LifeVantage reports 200% GLP-1 increase in MindBody system trials
- Lifevantage CFO Aure sells $36k in shares
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- LifeVantage: Post-Earnings Sell-Off Provides Buying Opportunity
- LifeVantage Corporation (LFVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
10.65 10.95
Jahresspanne
9.83 27.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.90
- Eröffnung
- 10.95
- Bid
- 10.77
- Ask
- 11.07
- Tief
- 10.65
- Hoch
- 10.95
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- -1.19%
- Monatsänderung
- -16.90%
- 6-Monatsänderung
- -29.00%
- Jahresänderung
- -10.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K