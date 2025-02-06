통화 / LFVN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LFVN: Lifevantage Corporation
10.63 USD 0.27 (2.48%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LFVN 환율이 오늘 -2.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.46이고 고가는 10.95이었습니다.
Lifevantage Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFVN News
- LifeVantage 이사 Beindorff, 4.9만 달러 상당 주식 매도
- Beindorff, Lifevantage director, sells $49k in stock
- LifeVantage Corporation (LFVN) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:LFVN)
- LifeVantage: Downgrading On Disappointing Results And Outlook - Hold (NASDAQ:LFVN)
- LifeVantage Posts 13% Revenue Gain in Q4
- American Outdoor Brands Posts Downbeat Results, Joins Lululemon, Quanex Building And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Copart (NASDAQ:CPRT), American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- LifeVantage Corporation (LFVN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Lifevantage shares tumble as fourth quarter revenue misses estimates
- Lifevantage earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- LifeVantage to acquire microbiome company LoveBiome
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- Has ELF Beauty Turned A Corner? Shares Popped 12% Today On Analyst Upgrade; Hits 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- LifeVantage reports 200% GLP-1 increase in MindBody system trials
- Lifevantage CFO Aure sells $36k in shares
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- LifeVantage: Post-Earnings Sell-Off Provides Buying Opportunity
- LifeVantage Corporation (LFVN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
10.46 10.95
년간 변동
9.83 27.38
- 이전 종가
- 10.90
- 시가
- 10.95
- Bid
- 10.63
- Ask
- 10.93
- 저가
- 10.46
- 고가
- 10.95
- 볼륨
- 494
- 일일 변동
- -2.48%
- 월 변동
- -17.98%
- 6개월 변동
- -29.93%
- 년간 변동율
- -12.15%
20 9월, 토요일