LFST
LFST: LifeStance Health Group Inc
5.23 USD 0.05 (0.97%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFST за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.11, а максимальная — 5.28.
Следите за динамикой LifeStance Health Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LFST
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Presents at Morgan
- LifeStance Health Group appoints Sarah Personette to board as William Miller resigns
- LifeStance Health appoints Sarah Personette to board as Miller steps down
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LifeStance Q2 2025 slides: 11% revenue growth and raised guidance boost shares
- LifeStance Health Group (LFST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lifeist’s Mikra partners with ASICS Runkeeper and Race Roster
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at 4.09 USD
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at $4.21
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at $4.60
- LifeStance: First Profit, Expanding Margins, And Hybrid Model (NASDAQ:LFST)
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at 4.75 USD
- Lifeist Wellness Inc. Launches Mikra’s Mind-First Movement, Redefining High-Performance Excellence
- LifeStance at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Efficiency
- lifestance health group announces results of annual shareholder meeting
- LifeStance to Present at the 46th Annual Goldman Sachs Healthcare Conference
- 3 Best Stocks to Buy Now, 5/28/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- This Commercial Metals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Commercial Metals (NYSE:CMC), BellRing Brands (NYSE:BRBR)
- UBS raises Lifestance Health stock rating to Buy, target to $8.50
- LifeStance Health appoints new chief technology officer
- LifeStance Health: Fair Value model captures 34% return on overvaluation call
- LifeStance: Solid Execution Drives Growth & Margin Expansion (NASDAQ:LFST)
- This Talkspace Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), Equity Bancshares (NYSE:EQBK)
Дневной диапазон
5.11 5.28
Годовой диапазон
3.74 8.61
- Предыдущее закрытие
- 5.18
- Open
- 5.17
- Bid
- 5.23
- Ask
- 5.53
- Low
- 5.11
- High
- 5.28
- Объем
- 2.403 K
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- -4.21%
- 6-месячное изменение
- -20.88%
- Годовое изменение
- -25.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.