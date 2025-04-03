KurseKategorien
Währungen / LFST
Zurück zum Aktien

LFST: LifeStance Health Group Inc

5.37 USD 0.22 (4.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LFST hat sich für heute um 4.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.18 bis zu einem Hoch von 5.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die LifeStance Health Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LFST News

Tagesspanne
5.18 5.38
Jahresspanne
3.74 8.61
Vorheriger Schlusskurs
5.15
Eröffnung
5.20
Bid
5.37
Ask
5.67
Tief
5.18
Hoch
5.38
Volumen
3.406 K
Tagesänderung
4.27%
Monatsänderung
-1.65%
6-Monatsänderung
-18.76%
Jahresänderung
-23.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K