LFST: LifeStance Health Group Inc
5.37 USD 0.22 (4.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFST hat sich für heute um 4.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.18 bis zu einem Hoch von 5.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die LifeStance Health Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.18 5.38
Jahresspanne
3.74 8.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.15
- Eröffnung
- 5.20
- Bid
- 5.37
- Ask
- 5.67
- Tief
- 5.18
- Hoch
- 5.38
- Volumen
- 3.406 K
- Tagesänderung
- 4.27%
- Monatsänderung
- -1.65%
- 6-Monatsänderung
- -18.76%
- Jahresänderung
- -23.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K