LFST: LifeStance Health Group Inc
5.23 USD 0.14 (2.61%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LFST 환율이 오늘 -2.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.20이고 고가는 5.40이었습니다.
LifeStance Health Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFST News
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Presents at Morgan
- LifeStance Health Group appoints Sarah Personette to board as William Miller resigns
- LifeStance Health appoints Sarah Personette to board as Miller steps down
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LifeStance Q2 2025 slides: 11% revenue growth and raised guidance boost shares
- LifeStance Health Group (LFST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lifeist’s Mikra partners with ASICS Runkeeper and Race Roster
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at 4.09 USD
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at $4.21
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at $4.60
- LifeStance: First Profit, Expanding Margins, And Hybrid Model (NASDAQ:LFST)
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at 4.75 USD
- Lifeist Wellness Inc. Launches Mikra’s Mind-First Movement, Redefining High-Performance Excellence
- LifeStance at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Efficiency
- lifestance health group announces results of annual shareholder meeting
- LifeStance to Present at the 46th Annual Goldman Sachs Healthcare Conference
- 3 Best Stocks to Buy Now, 5/28/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- This Commercial Metals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Commercial Metals (NYSE:CMC), BellRing Brands (NYSE:BRBR)
- UBS raises Lifestance Health stock rating to Buy, target to $8.50
- LifeStance Health appoints new chief technology officer
- LifeStance Health: Fair Value model captures 34% return on overvaluation call
- LifeStance: Solid Execution Drives Growth & Margin Expansion (NASDAQ:LFST)
- This Talkspace Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), Equity Bancshares (NYSE:EQBK)
일일 변동 비율
5.20 5.40
년간 변동
3.74 8.61
- 이전 종가
- 5.37
- 시가
- 5.40
- Bid
- 5.23
- Ask
- 5.53
- 저가
- 5.20
- 고가
- 5.40
- 볼륨
- 2.601 K
- 일일 변동
- -2.61%
- 월 변동
- -4.21%
- 6개월 변동
- -20.88%
- 년간 변동율
- -25.71%
20 9월, 토요일