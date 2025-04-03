通貨 / LFST
LFST: LifeStance Health Group Inc
5.37 USD 0.22 (4.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LFSTの今日の為替レートは、4.27%変化しました。日中、通貨は1あたり5.18の安値と5.38の高値で取引されました。
LifeStance Health Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LFST News
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Presents at Morgan
- LifeStance Health Group appoints Sarah Personette to board as William Miller resigns
- LifeStance Health appoints Sarah Personette to board as Miller steps down
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LifeStance Q2 2025 slides: 11% revenue growth and raised guidance boost shares
- LifeStance Health Group (LFST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Lifeist’s Mikra partners with ASICS Runkeeper and Race Roster
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at 4.09 USD
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at $4.21
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at $4.60
- LifeStance: First Profit, Expanding Margins, And Hybrid Model (NASDAQ:LFST)
- Lifestance Health Group stock hits 52-week low at 4.75 USD
- Lifeist Wellness Inc. Launches Mikra’s Mind-First Movement, Redefining High-Performance Excellence
- LifeStance at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Efficiency
- lifestance health group announces results of annual shareholder meeting
- LifeStance to Present at the 46th Annual Goldman Sachs Healthcare Conference
- 3 Best Stocks to Buy Now, 5/28/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- This Commercial Metals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Commercial Metals (NYSE:CMC), BellRing Brands (NYSE:BRBR)
- UBS raises Lifestance Health stock rating to Buy, target to $8.50
- LifeStance Health appoints new chief technology officer
- LifeStance Health: Fair Value model captures 34% return on overvaluation call
- LifeStance: Solid Execution Drives Growth & Margin Expansion (NASDAQ:LFST)
- This Talkspace Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), Equity Bancshares (NYSE:EQBK)
1日のレンジ
5.18 5.38
1年のレンジ
3.74 8.61
- 以前の終値
- 5.15
- 始値
- 5.20
- 買値
- 5.37
- 買値
- 5.67
- 安値
- 5.18
- 高値
- 5.38
- 出来高
- 3.406 K
- 1日の変化
- 4.27%
- 1ヶ月の変化
- -1.65%
- 6ヶ月の変化
- -18.76%
- 1年の変化
- -23.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K