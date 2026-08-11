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GOOX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF
Курс GOOX за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.01, а максимальная — 78.60.
Следите за динамикой ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOOX сегодня?
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) сегодня оценивается на уровне 78.56. Инструмент торгуется в пределах 77.01 - 78.60, вчерашнее закрытие составило 78.20, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF?
ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 78.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.93% и USD. Отслеживайте движения GOOX на графике в реальном времени.
Как купить акции GOOX?
Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) по текущей цене 78.56. Ордера обычно размещаются около 78.56 или 78.86, тогда как 105 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOOX?
Инвестирование в ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 50.42 - 107.49 и текущей цены 78.56. Многие сравнивают -5.60% и 24.24% перед размещением ордеров на 78.56 или 78.86. Изучайте ежедневные изменения цены GOOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF?
Самая высокая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) за последний год составила 107.49. Акции заметно колебались в пределах 50.42 - 107.49, сравнение с 78.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF?
Самая низкая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) за год составила 50.42. Сравнение с текущими 78.56 и 50.42 - 107.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOOX?
В прошлом ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.20 и 23.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.20
- Open
- 78.30
- Bid
- 78.56
- Ask
- 78.86
- Low
- 77.01
- High
- 78.60
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- -5.60%
- 6-месячное изменение
- 24.24%
- Годовое изменение
- 23.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%