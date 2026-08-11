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GOOX: ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

78.56 USD 0.36 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOOX за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.01, а максимальная — 78.60.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOOX сегодня?

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) сегодня оценивается на уровне 78.56. Инструмент торгуется в пределах 77.01 - 78.60, вчерашнее закрытие составило 78.20, а торговый объем достиг 105. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF?

ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 78.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.93% и USD. Отслеживайте движения GOOX на графике в реальном времени.

Как купить акции GOOX?

Вы можете купить акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) по текущей цене 78.56. Ордера обычно размещаются около 78.56 или 78.86, тогда как 105 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOOX?

Инвестирование в ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 50.42 - 107.49 и текущей цены 78.56. Многие сравнивают -5.60% и 24.24% перед размещением ордеров на 78.56 или 78.86. Изучайте ежедневные изменения цены GOOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF?

Самая высокая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) за последний год составила 107.49. Акции заметно колебались в пределах 50.42 - 107.49, сравнение с 78.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF?

Самая низкая цена ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) за год составила 50.42. Сравнение с текущими 78.56 и 50.42 - 107.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOOX?

В прошлом ETF Opportunities Trust T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.20 и 23.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.01 78.60
Годовой диапазон
50.42 107.49
Предыдущее закрытие
78.20
Open
78.30
Bid
78.56
Ask
78.86
Low
77.01
High
78.60
Объем
105
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
-5.60%
6-месячное изменение
24.24%
Годовое изменение
23.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%