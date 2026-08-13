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GOOX: Alphabet每日两倍做多ETF

73.07 USD 5.49 (6.99%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOOX汇率已更改-6.99%。当日，交易品种以低点72.99和高点77.26进行交易。

关注Alphabet每日两倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GOOX股票今天的价格是多少？

Alphabet每日两倍做多ETF股票今天的定价为73.07。它在72.99 - 77.26范围内交易，昨天的收盘价为78.56，交易量达到186。GOOX的实时价格图表显示了这些更新。

Alphabet每日两倍做多ETF股票是否支付股息？

Alphabet每日两倍做多ETF目前的价值为73.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.27%和USD。实时查看图表以跟踪GOOX走势。

如何购买GOOX股票？

您可以以73.07的当前价格购买Alphabet每日两倍做多ETF股票。订单通常设置在73.07或73.37附近，而186和-5.42%显示市场活动。立即关注GOOX的实时图表更新。

如何投资GOOX股票？

投资Alphabet每日两倍做多ETF需要考虑年度范围50.42 - 107.49和当前价格73.07。许多人在以73.07或73.37下订单之前，会比较-12.20%和。实时查看GOOX价格图表，了解每日变化。

Alphabet每日两倍做多ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alphabet每日两倍做多ETF的最高价格是107.49。在50.42 - 107.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alphabet每日两倍做多ETF的绩效。

Alphabet每日两倍做多ETF股票的最低价格是多少？

Alphabet每日两倍做多ETF（GOOX）的最低价格为50.42。将其与当前的73.07和50.42 - 107.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOOX股票是什么时候拆分的？

Alphabet每日两倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.56和15.27%中可见。

日范围
72.99 77.26
年范围
50.42 107.49
前一天收盘价
78.56
开盘价
77.26
卖价
73.07
买价
73.37
最低价
72.99
最高价
77.26
交易量
186
日变化
-6.99%
月变化
-12.20%
6个月变化
15.56%
年变化
15.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%