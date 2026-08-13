GOOX: Alphabet每日两倍做多ETF
今日GOOX汇率已更改-6.99%。当日，交易品种以低点72.99和高点77.26进行交易。
关注Alphabet每日两倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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- D1
- W1
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常见问题解答
GOOX股票今天的价格是多少？
Alphabet每日两倍做多ETF股票今天的定价为73.07。它在72.99 - 77.26范围内交易，昨天的收盘价为78.56，交易量达到186。GOOX的实时价格图表显示了这些更新。
Alphabet每日两倍做多ETF股票是否支付股息？
Alphabet每日两倍做多ETF目前的价值为73.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.27%和USD。实时查看图表以跟踪GOOX走势。
如何购买GOOX股票？
您可以以73.07的当前价格购买Alphabet每日两倍做多ETF股票。订单通常设置在73.07或73.37附近，而186和-5.42%显示市场活动。立即关注GOOX的实时图表更新。
如何投资GOOX股票？
投资Alphabet每日两倍做多ETF需要考虑年度范围50.42 - 107.49和当前价格73.07。许多人在以73.07或73.37下订单之前，会比较-12.20%和。实时查看GOOX价格图表，了解每日变化。
Alphabet每日两倍做多ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alphabet每日两倍做多ETF的最高价格是107.49。在50.42 - 107.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alphabet每日两倍做多ETF的绩效。
Alphabet每日两倍做多ETF股票的最低价格是多少？
Alphabet每日两倍做多ETF（GOOX）的最低价格为50.42。将其与当前的73.07和50.42 - 107.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOOX股票是什么时候拆分的？
Alphabet每日两倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.56和15.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.56
- 开盘价
- 77.26
- 卖价
- 73.07
- 买价
- 73.37
- 最低价
- 72.99
- 最高价
- 77.26
- 交易量
- 186
- 日变化
- -6.99%
- 月变化
- -12.20%
- 6个月变化
- 15.56%
- 年变化
- 15.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%