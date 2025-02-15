Валюты / FVAL
FVAL: Fidelity Value Factor ETF
68.57 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FVAL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.51, а максимальная — 68.77.
Следите за динамикой Fidelity Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
68.51 68.77
Годовой диапазон
51.58 68.96
- Предыдущее закрытие
- 68.59
- Open
- 68.77
- Bid
- 68.57
- Ask
- 68.87
- Low
- 68.51
- High
- 68.77
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- 15.44%
- Годовое изменение
- 14.00%
