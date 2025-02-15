КотировкиРазделы
Валюты / FVAL
Назад в Рынок акций США

FVAL: Fidelity Value Factor ETF

68.57 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FVAL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.51, а максимальная — 68.77.

Следите за динамикой Fidelity Value Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FVAL

Дневной диапазон
68.51 68.77
Годовой диапазон
51.58 68.96
Предыдущее закрытие
68.59
Open
68.77
Bid
68.57
Ask
68.87
Low
68.51
High
68.77
Объем
80
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
15.44%
Годовое изменение
14.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.