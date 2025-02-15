货币 / FVAL
FVAL: Fidelity Value Factor ETF
68.61 USD 0.04 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FVAL汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点68.56和高点68.89进行交易。
关注Fidelity Value Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FVAL新闻
日范围
68.56 68.89
年范围
51.58 68.96
- 前一天收盘价
- 68.57
- 开盘价
- 68.56
- 卖价
- 68.61
- 买价
- 68.91
- 最低价
- 68.56
- 最高价
- 68.89
- 交易量
- 38
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 3.03%
- 6个月变化
- 15.51%
- 年变化
- 14.06%
