FVAL: Fidelity Value Factor ETF
68.77 USD 0.19 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FVAL hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.51 bis zu einem Hoch von 68.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Value Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
68.51 68.85
Jahresspanne
51.58 69.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.96
- Eröffnung
- 68.72
- Bid
- 68.77
- Ask
- 69.07
- Tief
- 68.51
- Hoch
- 68.85
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 3.27%
- 6-Monatsänderung
- 15.77%
- Jahresänderung
- 14.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K