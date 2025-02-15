Dövizler / FVAL
FVAL: Fidelity Value Factor ETF
68.89 USD 0.07 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FVAL fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.51 ve Yüksek fiyatı olarak 68.95 aralığında işlem gördü.
Fidelity Value Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FVAL haberleri
Günlük aralık
68.51 68.95
Yıllık aralık
51.58 69.15
- Önceki kapanış
- 68.96
- Açılış
- 68.72
- Satış
- 68.89
- Alış
- 69.19
- Düşük
- 68.51
- Yüksek
- 68.95
- Hacim
- 49
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- 3.45%
- 6 aylık değişim
- 15.98%
- Yıllık değişim
- 14.53%
21 Eylül, Pazar