FVAL: Fidelity Value Factor ETF

68.89 USD 0.07 (0.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FVAL fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.51 ve Yüksek fiyatı olarak 68.95 aralığında işlem gördü.

Fidelity Value Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
68.51 68.95
Yıllık aralık
51.58 69.15
Önceki kapanış
68.96
Açılış
68.72
Satış
68.89
Alış
69.19
Düşük
68.51
Yüksek
68.95
Hacim
49
Günlük değişim
-0.10%
Aylık değişim
3.45%
6 aylık değişim
15.98%
Yıllık değişim
14.53%
21 Eylül, Pazar