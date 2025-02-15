クォートセクション
通貨 / FVAL
FVAL: Fidelity Value Factor ETF

68.96 USD 0.35 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FVALの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり68.78の安値と69.15の高値で取引されました。

Fidelity Value Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
68.78 69.15
1年のレンジ
51.58 69.15
以前の終値
68.61
始値
68.87
買値
68.96
買値
69.26
安値
68.78
高値
69.15
出来高
66
1日の変化
0.51%
1ヶ月の変化
3.56%
6ヶ月の変化
16.09%
1年の変化
14.65%
