Валюты / FGBIP
FGBIP: First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C
19.25 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGBIP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.24, а максимальная — 19.25.
Следите за динамикой First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.24 19.25
Годовой диапазон
18.28 22.62
- Предыдущее закрытие
- 19.25
- Open
- 19.24
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Low
- 19.24
- High
- 19.25
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- 2.12%
- Годовое изменение
- -10.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.