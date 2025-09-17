Курс FGBIP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.24, а максимальная — 19.25.

Следите за динамикой First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.