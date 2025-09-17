КотировкиРазделы
Валюты / FGBIP
FGBIP: First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C

19.25 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGBIP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.24, а максимальная — 19.25.

Следите за динамикой First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
19.24 19.25
Годовой диапазон
18.28 22.62
Предыдущее закрытие
19.25
Open
19.24
Bid
19.25
Ask
19.55
Low
19.24
High
19.25
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.58%
6-месячное изменение
2.12%
Годовое изменение
-10.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.