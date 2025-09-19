Währungen / FGBIP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FGBIP: First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C
18.36 USD 0.58 (3.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGBIP hat sich für heute um -3.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.36 bis zu einem Hoch von 18.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.36 18.90
Jahresspanne
18.28 22.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.94
- Eröffnung
- 18.90
- Bid
- 18.36
- Ask
- 18.66
- Tief
- 18.36
- Hoch
- 18.90
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -3.06%
- Monatsänderung
- -3.11%
- 6-Monatsänderung
- -2.60%
- Jahresänderung
- -14.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K