Der Wechselkurs von FGBIP hat sich für heute um -3.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.36 bis zu einem Hoch von 18.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.