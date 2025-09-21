Valute / FGBIP
FGBIP: First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C
18.47 USD 0.47 (2.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGBIP ha avuto una variazione del -2.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.36 e ad un massimo di 18.90.
Segui le dinamiche di First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.36 18.90
Intervallo Annuale
18.28 22.62
- Chiusura Precedente
- 18.94
- Apertura
- 18.90
- Bid
- 18.47
- Ask
- 18.77
- Minimo
- 18.36
- Massimo
- 18.90
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -2.48%
- Variazione Mensile
- -2.53%
- Variazione Semestrale
- -2.02%
- Variazione Annuale
- -13.89%
21 settembre, domenica