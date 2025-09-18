Divisas / FGBIP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FGBIP: First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C
19.25 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FGBIP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.18, mientras que el máximo ha alcanzado 19.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
19.18 19.25
Rango anual
18.28 22.62
- Cierres anteriores
- 19.25
- Open
- 19.18
- Bid
- 19.25
- Ask
- 19.55
- Low
- 19.18
- High
- 19.25
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.58%
- Cambio a 6 meses
- 2.12%
- Cambio anual
- -10.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B