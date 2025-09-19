クォートセクション
通貨 / FGBIP
FGBIP: First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C

18.94 USD 0.31 (1.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGBIPの今日の為替レートは、-1.61%変化しました。日中、通貨は1あたり18.94の安値と19.22の高値で取引されました。

First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.94 19.22
1年のレンジ
18.28 22.62
以前の終値
19.25
始値
19.22
買値
18.94
買値
19.24
安値
18.94
高値
19.22
出来高
13
1日の変化
-1.61%
1ヶ月の変化
-0.05%
6ヶ月の変化
0.48%
1年の変化
-11.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K