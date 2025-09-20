CotationsSections
Devises / FGBIP
FGBIP: First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C

18.47 USD 0.47 (2.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FGBIP a changé de -2.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.36 et à un maximum de 18.90.

Suivez la dynamique First Guaranty Bancshares Inc - 6.75% Series A Fixed-Rate Non-C. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.36 18.90
Range Annuel
18.28 22.62
Clôture Précédente
18.94
Ouverture
18.90
Bid
18.47
Ask
18.77
Plus Bas
18.36
Plus Haut
18.90
Volume
13
Changement quotidien
-2.48%
Changement Mensuel
-2.53%
Changement à 6 Mois
-2.02%
Changement Annuel
-13.89%
20 septembre, samedi