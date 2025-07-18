Валюты / FDUS
FDUS: Fidus Investment Corporation - Closed End Fund
21.05 USD 0.10 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FDUS за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.96, а максимальная — 21.25.
Следите за динамикой Fidus Investment Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FDUS
Дневной диапазон
20.96 21.25
Годовой диапазон
16.70 23.55
- Предыдущее закрытие
- 21.15
- Open
- 21.16
- Bid
- 21.05
- Ask
- 21.35
- Low
- 20.96
- High
- 21.25
- Объем
- 884
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -2.05%
- 6-месячное изменение
- 3.03%
- Годовое изменение
- 7.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.