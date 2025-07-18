货币 / FDUS
FDUS: Fidus Investment Corporation - Closed End Fund
21.05 USD 0.10 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FDUS汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点20.96和高点21.25进行交易。
关注Fidus Investment Corporation - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDUS新闻
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- My Cocktail For The Upcoming Correction: 1 REIT, 1 BDC And 1 ETF
- Fidus Investment stock initiated with Buy rating at Clear Street
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- 1 BDC For 10% Yield Protection, 1 For Alpha
- 2 BDCs That Should Navigate The Dividend Cutting Spree That Could Be Coming
- Fidus Investment Stock: Executing On The Macro Environment With Precision (NASDAQ:FDUS)
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Fidus Investment: Q2 Delivers A Rise In Both Income And NAV (NASDAQ:FDUS)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- BDC Weekly Review: BDC Earnings Deluge
- Fidus Investment Stock: One Of The Stronger BDCs Right Now (Rating Upgrade) (NASDAQ:FDUS)
- Nothing Beats Kayne Anderson BDC When It Comes To First-Lien Dividend Safety (NYSE:KBDC)
- Fidus Investment stock price target raised to $21.50 by KBW on strong quarter
- Fidus Investment: A Clear BDC Bargain To Buy Now (NASDAQ:FDUS)
- <img src="https://csv-storage.forexpros.com/slides/c3b79e6ec3ce42b46d5666d6763b5ac450a8c1e7945b9eb632fd7e2d2c74e9bb.png">
- Fidus Investment (FDUS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sixth Street (TSLX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Oaktree Specialty Lending: Concern About Further Cuts In Distributions (NASDAQ:OCSL)
- BDC Shuffle: The Stock To Drop And The Stock To Shop
- BXSL: Buy This Top-Tier BDC For Sustainable Yield (NYSE:BXSL)
日范围
20.96 21.25
年范围
16.70 23.55
- 前一天收盘价
- 21.15
- 开盘价
- 21.16
- 卖价
- 21.05
- 买价
- 21.35
- 最低价
- 20.96
- 最高价
- 21.25
- 交易量
- 884
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- -2.05%
- 6个月变化
- 3.03%
- 年变化
- 7.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值