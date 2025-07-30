Валюты / ENVX
ENVX: Enovix Corporation
8.90 USD 0.24 (2.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENVX за сегодня изменился на -2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.83, а максимальная — 9.26.
Следите за динамикой Enovix Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ENVX
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Tumbles After Hours: What To Know - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Falls Amid CATL Mine Reopening: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock: Rally Fades But Demand For Futuristic Batteries Grows (NASDAQ:ENVX)
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- Itron Launches Smart Water Metering Project With Fiji Water Utility
- Enovix Corporation (ENVX) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Down 31.9% in 4 Weeks, Here's Why Enovix Corporation (ENVX) Looks Ripe for a Turnaround
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Enovix: The Great Divide Between Red Flags and Quiet Confidence (NASDAQ:ENVX)
- Enovix establishes R&D center in India to accelerate battery development
- Canaccord Genuity raises Enovix stock price target to $22 on AI-1 platform
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enovix (ENVX): Shareholder-Friendly Capital Raise But Major Challenges Remain - Sell
- Enovix Shares Plunge Over 20% Despite Beating Q2 Revenue And EPS Estimates - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix (ENVX) Q2 Revenue Jumps 97%
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Enovix Corporation (ENVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Enovix beats Q2 2025 revenue forecast, stock rises
- Enovix Stock Is Tumbling Thursday: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Teradyne Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
8.83 9.26
Годовой диапазон
5.27 16.49
- Предыдущее закрытие
- 9.14
- Open
- 9.25
- Bid
- 8.90
- Ask
- 9.20
- Low
- 8.83
- High
- 9.26
- Объем
- 13.695 K
- Дневное изменение
- -2.63%
- Месячное изменение
- -3.68%
- 6-месячное изменение
- 21.92%
- Годовое изменение
- -4.20%
