Devises / ENVX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ENVX: Enovix Corporation
10.09 USD 0.13 (1.31%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ENVX a changé de 1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.87 et à un maximum de 10.32.
Suivez la dynamique Enovix Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVX Nouvelles
- Les diapositives d’Enovix pour le T2 2025 révèlent une croissance de 98% du chiffre d’affaires et des progrès sur la plateforme de batterie AI-1
- Enovix Q2 2025 slides reveal 98% revenue growth, AI-1 battery platform progress
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Tumbles After Hours: What To Know - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Falls Amid CATL Mine Reopening: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock: Rally Fades But Demand For Futuristic Batteries Grows (NASDAQ:ENVX)
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- Itron Launches Smart Water Metering Project With Fiji Water Utility
- Enovix Corporation (ENVX) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Down 31.9% in 4 Weeks, Here's Why Enovix Corporation (ENVX) Looks Ripe for a Turnaround
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Enovix: The Great Divide Between Red Flags and Quiet Confidence (NASDAQ:ENVX)
- Enovix establishes R&D center in India to accelerate battery development
- Canaccord Genuity raises Enovix stock price target to $22 on AI-1 platform
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enovix (ENVX): Shareholder-Friendly Capital Raise But Major Challenges Remain - Sell
- Enovix Shares Plunge Over 20% Despite Beating Q2 Revenue And EPS Estimates - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix (ENVX) Q2 Revenue Jumps 97%
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Enovix Corporation (ENVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Enovix beats Q2 2025 revenue forecast, stock rises
- Enovix Stock Is Tumbling Thursday: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Range quotidien
9.87 10.32
Range Annuel
5.27 16.49
- Clôture Précédente
- 9.96
- Ouverture
- 9.94
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Plus Bas
- 9.87
- Plus Haut
- 10.32
- Volume
- 9.381 K
- Changement quotidien
- 1.31%
- Changement Mensuel
- 9.20%
- Changement à 6 Mois
- 38.22%
- Changement Annuel
- 8.61%
20 septembre, samedi