通貨 / ENVX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ENVX: Enovix Corporation
9.96 USD 0.65 (6.98%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENVXの今日の為替レートは、6.98%変化しました。日中、通貨は1あたり9.37の安値と10.09の高値で取引されました。
Enovix Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENVX News
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Tumbles After Hours: What To Know - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Falls Amid CATL Mine Reopening: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock: Rally Fades But Demand For Futuristic Batteries Grows (NASDAQ:ENVX)
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- Itron Launches Smart Water Metering Project With Fiji Water Utility
- Enovix Corporation (ENVX) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Down 31.9% in 4 Weeks, Here's Why Enovix Corporation (ENVX) Looks Ripe for a Turnaround
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Enovix: The Great Divide Between Red Flags and Quiet Confidence (NASDAQ:ENVX)
- Enovix establishes R&D center in India to accelerate battery development
- Canaccord Genuity raises Enovix stock price target to $22 on AI-1 platform
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enovix (ENVX): Shareholder-Friendly Capital Raise But Major Challenges Remain - Sell
- Enovix Shares Plunge Over 20% Despite Beating Q2 Revenue And EPS Estimates - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix (ENVX) Q2 Revenue Jumps 97%
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Enovix Corporation (ENVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Enovix beats Q2 2025 revenue forecast, stock rises
- Enovix Stock Is Tumbling Thursday: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Teradyne Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
1日のレンジ
9.37 10.09
1年のレンジ
5.27 16.49
- 以前の終値
- 9.31
- 始値
- 9.59
- 買値
- 9.96
- 買値
- 10.26
- 安値
- 9.37
- 高値
- 10.09
- 出来高
- 12.701 K
- 1日の変化
- 6.98%
- 1ヶ月の変化
- 7.79%
- 6ヶ月の変化
- 36.44%
- 1年の変化
- 7.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K