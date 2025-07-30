Währungen / ENVX
ENVX: Enovix Corporation
9.96 USD 0.65 (6.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENVX hat sich für heute um 6.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.37 bis zu einem Hoch von 10.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enovix Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.37 10.09
Jahresspanne
5.27 16.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.31
- Eröffnung
- 9.59
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Tief
- 9.37
- Hoch
- 10.09
- Volumen
- 12.701 K
- Tagesänderung
- 6.98%
- Monatsänderung
- 7.79%
- 6-Monatsänderung
- 36.44%
- Jahresänderung
- 7.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K