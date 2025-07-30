KurseKategorien
Währungen / ENVX
ENVX: Enovix Corporation

9.96 USD 0.65 (6.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENVX hat sich für heute um 6.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.37 bis zu einem Hoch von 10.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enovix Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.37 10.09
Jahresspanne
5.27 16.49
Vorheriger Schlusskurs
9.31
Eröffnung
9.59
Bid
9.96
Ask
10.26
Tief
9.37
Hoch
10.09
Volumen
12.701 K
Tagesänderung
6.98%
Monatsänderung
7.79%
6-Monatsänderung
36.44%
Jahresänderung
7.21%
