货币 / ENVX
ENVX: Enovix Corporation
9.21 USD 0.31 (3.48%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENVX汇率已更改3.48%。当日，交易品种以低点8.84和高点9.44进行交易。
关注Enovix Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENVX新闻
- Lovesac, Avidity Biosciences, Veritone And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - CI&T (NYSE:CINT), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Tumbles After Hours: What To Know - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock Falls Amid CATL Mine Reopening: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Stock: Rally Fades But Demand For Futuristic Batteries Grows (NASDAQ:ENVX)
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- Itron Launches Smart Water Metering Project With Fiji Water Utility
- Enovix Corporation (ENVX) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Down 31.9% in 4 Weeks, Here's Why Enovix Corporation (ENVX) Looks Ripe for a Turnaround
- Flex Stock Surges 56% in the Past Year: Will the Uptrend Continue?
- Enovix: The Great Divide Between Red Flags and Quiet Confidence (NASDAQ:ENVX)
- Enovix establishes R&D center in India to accelerate battery development
- Canaccord Genuity raises Enovix stock price target to $22 on AI-1 platform
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Enovix (ENVX): Shareholder-Friendly Capital Raise But Major Challenges Remain - Sell
- Enovix Shares Plunge Over 20% Despite Beating Q2 Revenue And EPS Estimates - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix (ENVX) Q2 Revenue Jumps 97%
- Coinbase Posts Downbeat Q2 Results, Joins Amazon, Fluor, Bloom Energy And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Aeva Technologies (NASDAQ:AEVA), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Enovix Corporation (ENVX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Enovix beats Q2 2025 revenue forecast, stock rises
- Enovix Stock Is Tumbling Thursday: What's Going On? - Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Teradyne Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Timken (TKR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
日范围
8.84 9.44
年范围
5.27 16.49
- 前一天收盘价
- 8.90
- 开盘价
- 8.89
- 卖价
- 9.21
- 买价
- 9.51
- 最低价
- 8.84
- 最高价
- 9.44
- 交易量
- 4.898 K
- 日变化
- 3.48%
- 月变化
- -0.32%
- 6个月变化
- 26.16%
- 年变化
- -0.86%
