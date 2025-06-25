КотировкиРазделы
Валюты / DLB
Назад в Рынок акций США

DLB: Dolby Laboratories

71.89 USD 0.07 (0.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.29, а максимальная — 72.19.

Следите за динамикой Dolby Laboratories. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DLB

Дневной диапазон
71.29 72.19
Годовой диапазон
68.24 89.66
Предыдущее закрытие
71.82
Open
71.87
Bid
71.89
Ask
72.19
Low
71.29
High
72.19
Объем
594
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.87%
6-месячное изменение
-10.62%
Годовое изменение
-5.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.