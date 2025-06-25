Валюты / DLB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DLB: Dolby Laboratories
71.89 USD 0.07 (0.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.29, а максимальная — 72.19.
Следите за динамикой Dolby Laboratories. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DLB
- Baird starts coverage on Dolby, Duolingo, Lionsgate and Starz
- This Twilio Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY), Dolby Laboratories (NYSE:DLB)
- Baird initiates Dolby Laboratories stock coverage with Neutral rating
- Dolby Vision 2 Unveils Next-Gen Picture Innovation for Modern Displays
- Will Dolby Laboratories Become The Kodak Of A/V? (NYSE:DLB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Dolby Laboratories stock price target raised to $114 by Tigress Financial
- GoPro's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Down Y/Y
- QuantumScape: Great Tech, High Risk (NYSE:QS)
- Sonos' Q3 Earnings Meet Estimates, Revenues Beat, Stock Up
- SONY's Q1 Earnings & Revenues Up Y/Y, View Lifted on Softer Tariff Hit
- Dolby (DLB) Q3 Revenue Up 9%
- Dolby Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- Earnings call transcript: Dolby Labs beats Q3 2025 forecasts, stock dips
- Compared to Estimates, Dolby Laboratories (DLB) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dolby Laboratories (DLB) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Dolby Labs CEO Kevin Yeaman sells $3.17 million in stock
- AMC Jumps 11% after First Analyst Buy in 4 Years – Is Analyst Sentiment Turning? - TipRanks.com
- Dolby Laboratories: 2025 Update Shows Buying Opportunity (Rating Upgrade) (NYSE:DLB)
- Dolby Laboratories: Intriguing But Not Cheap Enough To Buy (NYSE:DLB)
- Dolby Laboratories CEO Yeaman sells $1.85m in shares
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
71.29 72.19
Годовой диапазон
68.24 89.66
- Предыдущее закрытие
- 71.82
- Open
- 71.87
- Bid
- 71.89
- Ask
- 72.19
- Low
- 71.29
- High
- 72.19
- Объем
- 594
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- -10.62%
- Годовое изменение
- -5.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.