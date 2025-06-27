Währungen / DLB
DLB: Dolby Laboratories
72.10 USD 0.64 (0.90%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DLB hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.58 bis zu einem Hoch von 72.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dolby Laboratories-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
71.58 72.36
Jahresspanne
68.24 89.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.46
- Eröffnung
- 72.04
- Bid
- 72.10
- Ask
- 72.40
- Tief
- 71.58
- Hoch
- 72.36
- Volumen
- 609
- Tagesänderung
- 0.90%
- Monatsänderung
- 1.16%
- 6-Monatsänderung
- -10.36%
- Jahresänderung
- -4.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K