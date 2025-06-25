통화 / DLB
DLB: Dolby Laboratories
71.57 USD 0.53 (0.74%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DLB 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.26이고 고가는 72.32이었습니다.
Dolby Laboratories 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DLB News
- Baird starts coverage on Dolby, Duolingo, Lionsgate and Starz
- This Twilio Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY), Dolby Laboratories (NYSE:DLB)
- Baird initiates Dolby Laboratories stock coverage with Neutral rating
- Dolby Vision 2 Unveils Next-Gen Picture Innovation for Modern Displays
- Will Dolby Laboratories Become The Kodak Of A/V? (NYSE:DLB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Applied Materials To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- Dolby Laboratories stock price target raised to $114 by Tigress Financial
- GoPro's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Down Y/Y
- QuantumScape: Great Tech, High Risk (NYSE:QS)
- Sonos' Q3 Earnings Meet Estimates, Revenues Beat, Stock Up
- SONY's Q1 Earnings & Revenues Up Y/Y, View Lifted on Softer Tariff Hit
- Dolby (DLB) Q3 Revenue Up 9%
- Dolby Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- Earnings call transcript: Dolby Labs beats Q3 2025 forecasts, stock dips
- Compared to Estimates, Dolby Laboratories (DLB) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dolby Laboratories (DLB) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Dolby Labs CEO Kevin Yeaman sells $3.17 million in stock
- AMC Jumps 11% after First Analyst Buy in 4 Years – Is Analyst Sentiment Turning? - TipRanks.com
- Dolby Laboratories: 2025 Update Shows Buying Opportunity (Rating Upgrade) (NYSE:DLB)
- Dolby Laboratories: Intriguing But Not Cheap Enough To Buy (NYSE:DLB)
- Dolby Laboratories CEO Yeaman sells $1.85m in shares
- AMG Frontier Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
일일 변동 비율
71.26 72.32
년간 변동
68.24 89.66
- 이전 종가
- 72.10
- 시가
- 72.10
- Bid
- 71.57
- Ask
- 71.87
- 저가
- 71.26
- 고가
- 72.32
- 볼륨
- 751
- 일일 변동
- -0.74%
- 월 변동
- 0.42%
- 6개월 변동
- -11.02%
- 년간 변동율
- -5.64%
