Dövizler / DLB
DLB: Dolby Laboratories
71.57 USD 0.53 (0.74%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DLB fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.26 ve Yüksek fiyatı olarak 72.32 aralığında işlem gördü.
Dolby Laboratories hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
71.26 72.32
Yıllık aralık
68.24 89.66
- Önceki kapanış
- 72.10
- Açılış
- 72.10
- Satış
- 71.57
- Alış
- 71.87
- Düşük
- 71.26
- Yüksek
- 72.32
- Hacim
- 751
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- 0.42%
- 6 aylık değişim
- -11.02%
- Yıllık değişim
- -5.64%
21 Eylül, Pazar