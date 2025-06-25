CotationsSections
DLB
DLB: Dolby Laboratories

71.57 USD 0.53 (0.74%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DLB a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.26 et à un maximum de 72.32.

Suivez la dynamique Dolby Laboratories. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
71.26 72.32
Range Annuel
68.24 89.66
Clôture Précédente
72.10
Ouverture
72.10
Bid
71.57
Ask
71.87
Plus Bas
71.26
Plus Haut
72.32
Volume
751
Changement quotidien
-0.74%
Changement Mensuel
0.42%
Changement à 6 Mois
-11.02%
Changement Annuel
-5.64%
