CURI: CuriosityStream Inc - Class A
4.80 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CURI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.71, а максимальная — 4.92.
Следите за динамикой CuriosityStream Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CURI
Дневной диапазон
4.71 4.92
Годовой диапазон
1.47 7.15
- Предыдущее закрытие
- 4.80
- Open
- 4.79
- Bid
- 4.80
- Ask
- 5.10
- Low
- 4.71
- High
- 4.92
- Объем
- 1.185 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 5.26%
- 6-месячное изменение
- 83.21%
- Годовое изменение
- 152.63%
