CURI: CuriosityStream Inc - Class A

5.27 USD 0.35 (7.11%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CURI ha avuto una variazione del 7.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.88 e ad un massimo di 5.28.

Segui le dinamiche di CuriosityStream Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.88 5.28
Intervallo Annuale
1.47 7.15
Chiusura Precedente
4.92
Apertura
4.90
Bid
5.27
Ask
5.57
Minimo
4.88
Massimo
5.28
Volume
2.117 K
Variazione giornaliera
7.11%
Variazione Mensile
15.57%
Variazione Semestrale
101.15%
Variazione Annuale
177.37%
21 settembre, domenica