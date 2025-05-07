Valute / CURI
CURI: CuriosityStream Inc - Class A
5.27 USD 0.35 (7.11%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CURI ha avuto una variazione del 7.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.88 e ad un massimo di 5.28.
Segui le dinamiche di CuriosityStream Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CURI News
Intervallo Giornaliero
4.88 5.28
Intervallo Annuale
1.47 7.15
- Chiusura Precedente
- 4.92
- Apertura
- 4.90
- Bid
- 5.27
- Ask
- 5.57
- Minimo
- 4.88
- Massimo
- 5.28
- Volume
- 2.117 K
- Variazione giornaliera
- 7.11%
- Variazione Mensile
- 15.57%
- Variazione Semestrale
- 101.15%
- Variazione Annuale
- 177.37%
21 settembre, domenica