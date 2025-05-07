FiyatlarBölümler
CURI
CURI: CuriosityStream Inc - Class A

5.27 USD 0.35 (7.11%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CURI fiyatı bugün 7.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.88 ve Yüksek fiyatı olarak 5.28 aralığında işlem gördü.

CuriosityStream Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.88 5.28
Yıllık aralık
1.47 7.15
Önceki kapanış
4.92
Açılış
4.90
Satış
5.27
Alış
5.57
Düşük
4.88
Yüksek
5.28
Hacim
2.117 K
Günlük değişim
7.11%
Aylık değişim
15.57%
6 aylık değişim
101.15%
Yıllık değişim
177.37%
