KurseKategorien
Währungen / CURI
Zurück zum Aktien

CURI: CuriosityStream Inc - Class A

5.01 USD 0.09 (1.83%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CURI hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.88 bis zu einem Hoch von 5.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die CuriosityStream Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CURI News

Tagesspanne
4.88 5.06
Jahresspanne
1.47 7.15
Vorheriger Schlusskurs
4.92
Eröffnung
4.90
Bid
5.01
Ask
5.31
Tief
4.88
Hoch
5.06
Volumen
448
Tagesänderung
1.83%
Monatsänderung
9.87%
6-Monatsänderung
91.22%
Jahresänderung
163.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K