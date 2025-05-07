Währungen / CURI
CURI: CuriosityStream Inc - Class A
5.01 USD 0.09 (1.83%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CURI hat sich für heute um 1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.88 bis zu einem Hoch von 5.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die CuriosityStream Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.88 5.06
Jahresspanne
1.47 7.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.92
- Eröffnung
- 4.90
- Bid
- 5.01
- Ask
- 5.31
- Tief
- 4.88
- Hoch
- 5.06
- Volumen
- 448
- Tagesänderung
- 1.83%
- Monatsänderung
- 9.87%
- 6-Monatsänderung
- 91.22%
- Jahresänderung
- 163.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K