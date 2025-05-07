Divisas / CURI
CURI: CuriosityStream Inc - Class A
4.64 USD 0.16 (3.33%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CURI de hoy ha cambiado un -3.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.62, mientras que el máximo ha alcanzado 4.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CuriosityStream Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.62 4.84
Rango anual
1.47 7.15
- Cierres anteriores
- 4.80
- Open
- 4.80
- Bid
- 4.64
- Ask
- 4.94
- Low
- 4.62
- High
- 4.84
- Volumen
- 781
- Cambio diario
- -3.33%
- Cambio mensual
- 1.75%
- Cambio a 6 meses
- 77.10%
- Cambio anual
- 144.21%
