Валюты / CNP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CNP: CenterPoint Energy Inc (Holding Co)
37.65 USD 0.65 (1.70%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNP за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.59, а максимальная — 38.49.
Следите за динамикой CenterPoint Energy Inc (Holding Co). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNP
- CenterPoint Energy: Upside As Results Accelerate In H2 (Upgrade) (NYSE:CNP)
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Great Dividend Stock Right Now
- UTG: An Excellent Utility Fund For The Long Term, But Too Expensive (NYSE:UTG)
- Why 6%+ Yielding UTG Is My Favorite AI Infrastructure Fund (NYSE:UTG)
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights CenterPoint Energy, Fortis and NiSource
- 3 Stocks to Buy From the Prospering Electric Power Industry
- NiSource Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Centerpoint Energy stock hits 52-week high at 39.31 USD
- IDACORP Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Lag, EPS View Narrowed
- AES Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Edison International Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- CMS Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- PG&E Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- American Electric's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Entergy's Q2 Earnings Improve Y/Y, Revenues Beat Estimates
- DTE Energy's Q2 Earnings Miss Estimates, Decline Year Over Year
- CenterPoint Energy prices $900 million convertible notes offering
- CenterPoint Energy to offer $900 million in convertible notes
Дневной диапазон
37.59 38.49
Годовой диапазон
28.56 39.31
- Предыдущее закрытие
- 38.30
- Open
- 38.49
- Bid
- 37.65
- Ask
- 37.95
- Low
- 37.59
- High
- 38.49
- Объем
- 7.785 K
- Дневное изменение
- -1.70%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 3.63%
- Годовое изменение
- 28.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.