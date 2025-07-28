КотировкиРазделы
CNP
CNP: CenterPoint Energy Inc (Holding Co)

37.65 USD 0.65 (1.70%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNP за сегодня изменился на -1.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.59, а максимальная — 38.49.

Дневной диапазон
37.59 38.49
Годовой диапазон
28.56 39.31
Предыдущее закрытие
38.30
Open
38.49
Bid
37.65
Ask
37.95
Low
37.59
High
38.49
Объем
7.785 K
Дневное изменение
-1.70%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
3.63%
Годовое изменение
28.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.