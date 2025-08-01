FiyatlarBölümler
Dövizler / CNP
CNP: CenterPoint Energy Inc (Holding Co)

38.03 USD 0.04 (0.11%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNP fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.87 ve Yüksek fiyatı olarak 38.29 aralığında işlem gördü.

CenterPoint Energy Inc (Holding Co) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.87 38.29
Yıllık aralık
28.56 39.31
Önceki kapanış
38.07
Açılış
38.23
Satış
38.03
Alış
38.33
Düşük
37.87
Yüksek
38.29
Hacim
5.582 K
Günlük değişim
-0.11%
Aylık değişim
1.17%
6 aylık değişim
4.68%
Yıllık değişim
29.31%
21 Eylül, Pazar