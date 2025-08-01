Dövizler / CNP
CNP: CenterPoint Energy Inc (Holding Co)
38.03 USD 0.04 (0.11%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNP fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.87 ve Yüksek fiyatı olarak 38.29 aralığında işlem gördü.
CenterPoint Energy Inc (Holding Co) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNP haberleri
- CenterPoint Energy Eyes Growth via Renewables & Capital Deployment
- CenterPoint Energy 500 milyon dolarlık borç geri alım teklifini başlattı
- CenterPoint Energy launches $500 million debt tender offers
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II 401,5 milyon dolarlık sistem restorasyon tahvili ihraç etti
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II issues $401.5 million in system restoration bonds
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II 401,5 milyon dolarlık tahvil ihraç etti
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II issues $401.5 million in bonds
- CenterPoint Energy: Upside As Results Accelerate In H2 (Upgrade) (NYSE:CNP)
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Great Dividend Stock Right Now
- UTG: An Excellent Utility Fund For The Long Term, But Too Expensive (NYSE:UTG)
- Why 6%+ Yielding UTG Is My Favorite AI Infrastructure Fund (NYSE:UTG)
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights CenterPoint Energy, Fortis and NiSource
- 3 Stocks to Buy From the Prospering Electric Power Industry
- NiSource Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Centerpoint Energy stock hits 52-week high at 39.31 USD
- IDACORP Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Lag, EPS View Narrowed
- AES Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Edison International Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
Günlük aralık
37.87 38.29
Yıllık aralık
28.56 39.31
- Önceki kapanış
- 38.07
- Açılış
- 38.23
- Satış
- 38.03
- Alış
- 38.33
- Düşük
- 37.87
- Yüksek
- 38.29
- Hacim
- 5.582 K
- Günlük değişim
- -0.11%
- Aylık değişim
- 1.17%
- 6 aylık değişim
- 4.68%
- Yıllık değişim
- 29.31%
21 Eylül, Pazar