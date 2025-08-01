Devises / CNP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CNP: CenterPoint Energy Inc (Holding Co)
38.03 USD 0.04 (0.11%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNP a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.87 et à un maximum de 38.29.
Suivez la dynamique CenterPoint Energy Inc (Holding Co). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNP Nouvelles
- CenterPoint Energy Eyes Growth via Renewables & Capital Deployment
- CenterPoint Energy lance des offres de rachat de dette de 500 millions $
- CenterPoint Energy launches $500 million debt tender offers
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II émet 401,5 millions $ d’obligations de restauration du système
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II issues $401.5 million in system restoration bonds
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II émet des obligations pour 401,5 millions de dollars
- CenterPoint Energy Restoration Bond Co II issues $401.5 million in bonds
- CenterPoint Energy: Upside As Results Accelerate In H2 (Upgrade) (NYSE:CNP)
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Great Dividend Stock Right Now
- UTG: An Excellent Utility Fund For The Long Term, But Too Expensive (NYSE:UTG)
- Why 6%+ Yielding UTG Is My Favorite AI Infrastructure Fund (NYSE:UTG)
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights CenterPoint Energy, Fortis and NiSource
- 3 Stocks to Buy From the Prospering Electric Power Industry
- NiSource Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Why CenterPoint Energy (CNP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Centerpoint Energy stock hits 52-week high at 39.31 USD
- IDACORP Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Lag, EPS View Narrowed
- AES Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Edison International Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
Range quotidien
37.87 38.29
Range Annuel
28.56 39.31
- Clôture Précédente
- 38.07
- Ouverture
- 38.23
- Bid
- 38.03
- Ask
- 38.33
- Plus Bas
- 37.87
- Plus Haut
- 38.29
- Volume
- 5.582 K
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 1.17%
- Changement à 6 Mois
- 4.68%
- Changement Annuel
- 29.31%
20 septembre, samedi